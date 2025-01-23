وأضاف في منشور على منصة "إكس": "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".

لكنه قال أيضا: "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".

ويعمل الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون منذ منتصف يناير الجاري مع النواب بهدف اختيار رئيس جديد للحكومة، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وانتخب عون الذي كان قائدا للجيش، رئيسا للجمهورية اللبنانية، مطلع يناير الجاري، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب، ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.

وأكّد الرئيس الجديد في خطاب أدائه القسم: "بدء مرحلة جديدة للبنان"، مؤشرا إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية.