ووفقا لجدول أعمال المنتدى، من المقرر أن يلقي ترامب خطابا ويشارك في حوار الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش). ولم يتضح بعد الموضوعات التي سيناقشها.

وميول ترامب القومية واضحة تماما منذ توليه منصبه يوم الاثنين، حيث يرفع دائما شعار "أميركا أولا".

تحرك الرئيس الجديد بسرعة لكبح جماح الهجرة وزيادة إنتاج الطاقة المحلية، وهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا.

كما قرر أن تنسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ. وقال إنه سيغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا وهدد باستعادة قناة بنما.

وأصدر عفوا عن أكثر من 1500 من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021 في محاولة فاشلة لمنع إقرار هزيمته في انتخابات 2020.