وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان، خفض سعر الفائدة بواقع 2.5 بالمئة (250 نقطة أساس) إلى 45 بالمئة، بعد تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في ديسمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يخفض المركزي التركي الفائدة بـ 250 نقطة أساس.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد بدأ رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته لتشديد السياسة النقدية.

وأبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50 بالمئة منذ مارس الماضي وكان أول خفض قد تم الشهر الماضي بواقع 250 نقطة أساس.

وفي ديسمبر الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر الخامس على التوالي، عند 44.3 بالمئة، وتتوقع الأسواق أن يصل التضخم إلى 27 بالمئة في نهاية العام، بحسب بلومبرغ نيوز.

في غضون ذلك يستهدف البنك المركزي التركي معدلات تضخم عند 21 بالمئة بنهاية 2025.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في مورغان ستانلي هاندي كوجوك، قبل صدور القرار، إنها تتوقع أن يصل التضخم السنوي هذا الشهر إلى 41.4 بالمئة، على خلفية نمو أسعار الإيجار والخدمات بالإضافة إلى انتقال تأثير الزيادات في الأجور، بحسب بلومبرغ.

ويتوافق الرقم إلى حد كبير مع تقديرات البنك المركزي بعد عام تباطأت فيه زيادات الأسعار بشكل أقل من المتوقع رغم ارتفاع معدلات الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي معدل الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ نحو عامين، ليصبح 47.5 في المئة بدلا من 50 في المئة.

وشهدت تركيا تضخما بأرقام عشرية منذ العام 2019 إذ بلغ المعدل السنوي ذروته عند 85.5 بالمئة في أكتوبر 2022، ما فاقم الصعوبات بالنسبة إلى ملايين العائلات.

ورفعت الحكومة أيضا الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 30 بالمئة إلى 22,104 ليرة (600 دولار) اعتبارا من الأول من يناير. ويعد الرقم أقل بكثير من ذاك الذي تطالب فيه نقابة العمال والبالغ 70 بالمئة.