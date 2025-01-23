وقالت شركة صناعة الرقائق العملاقة الكورية الجنوبية إن إيراداتها وأرباحها التشغيلية لعام 2024 حطمت أيضًا الأرقام القياسية السابقة.

وقالت ثاني أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم في تقرير تنظيمي إن صافي دخلها في الربع الرابع بلغ 8 تريليونات وون (حوالي 5.6 مليارات دولار)، في تحول من خسارة قدرها 1.37 تريليون وون (حوالي 950 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2023.

وقفز الدخل التشغيلي للربع الرابع بأكثر من 20 مرة إلى 8.08 تريليونات وون (حوالي 5.6 مليارات دولار)، من 346 مليار وون قبل عام. وارتفعت مبيعاتها بنسبة 75 بالمئة على أساس سنوي إلى 19.76 تريليون وون (حوالي 13.7 مليار دولار).

وتجاوزت الأرباح توقعات السوق. فقد بلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي الربح 5.99 تريليونات وون، وفقًا لمسح أجرته شركة "يونهاب إنفوماكس"، ذراع البيانات المالية لوكالة يونهاب للأنباء.

وعزت شركة إس كيه هاينكس النتائج الأفضل من المتوقع إلى الطلب القوي على ذاكرة الذكاء الاصطناعي، مما عزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا رقائق "إتش بي إم".

أداء سنوي قوي لـ إس كيه هاينكس

بالنسبة لعام 2024 بأكمله، سجل صافي دخلها رقمًا قياسيًا بلغ 19.79 تريليون وون (حوالي 14 مليار دولار)، من خسارة بلغت 9.13 تريليونات وون (6.3 مليار دولار) في العام السابق له.

كما تحول الدخل التشغيلي إلى الربح، حيث وصل إلى رقم قياسي بلغ 23.46 تريليون وون (نحو 16 مليار دولار) من خسارة بلغت حوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023. وكان الرقم القياسي السابق البالغ حوالي 14 مليار دولار قد سجل في عام 2018 خلال طفرة أشباه الموصلات الفائقة.

ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 102 بالمئة إلى 66.19 تريليون وون (حوالي 46 مليار دولار)، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 44 تريليون وون (حوالي 31 مليار دولار) الذي سجل في عام 2022.