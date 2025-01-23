وفي خطاب موجه إلى المساهمين أمس قالت الشركة إن عدد المشتركين ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 18.9 مليون مشترك وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين ويصل بالعدد الإجمالي للمشتركين في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 300 مليون مشترك.

كانت أكبر زيادة ربع سنوية سابقة لعدد المشتركين في نتفليكس خلال الربع الأول من 2020 (خلال جائحة كورونا) عندما ارتفع العدد بواقع 15 مليون مشترك، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وقالت الشركة إن أرباحها ربع السنوية قفزت بنحو الضعف لتصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار بما يعادل 4.27 دولارا للسهم مقابل أرباح قيمتها 938 مليون دولار بما يعادل 2.11 دولارا للسهم خلال الربع الأخير من 2023.

كان متوسط توقعات المحللين لأرباح نتفليكس خلال الربع الأخير من العام الماضي 4.2 دولارا للسهم.

كما زادت إيرادات نتفليكس ربع السنوية بنسبة 16 بالمئة سنويا إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2023.

وكان سعر سهم الشركة قد ارتفع في مستهل تعاملات الأربعاء في بورصة وول ستريت للأوراق المالية بنسبة 15 بالمئة وهي أكبر زيادة يومية له منذ أكتوبر 2023.

وبلغت القيمة السوقية للشركة مستوى تاريخيا عند 408 مليار دولار.

يذكر أن سعر سهم نتفليكس يرتفع وينخفض تدريجيا وفقا لمعدلات نمو عدد المشتركين، في حين تحاول إدارة الشركة إقناع المستثمرين بإعطاء أولوية لنتائجها المالية مثل الإيرادات والأرباح بدلا من التركيز على عدد المشتركين.