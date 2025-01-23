وقالت الوزارة في تقرير نشر، الخميس، إن العجز التجاري لليابان بلغ في العام الماضي 5.3 تريليون ين (34 مليار دولار)، مع ارتفاع قيمة الواردات نتيجة زيادة أسعار الطاقة ومعدلات التضخم المرتفعة في أغلب دول العالم.

وبلغت قيمة صادرات اليابان وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم حوالي 108 تريليون ين (691 مليار دولار) خلال العام الماضي، متجاوزة حاجز 100 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، وهذا هو أكبر رقم للصادرات منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1979 بحسب وزارة المالية.

ويمكن أن تحاول بعض الشركات زيادة صادراتها قبل الرسوم الإضافية المنتظر فرضها على الواردات الأميركية.

وكرر ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية قائلاً إن فريقه يناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، للحد من تدفق عقار الفنتانيل القاتل الذي يتم إرساله من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا.

كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن في وقت سابق أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من أول الشهر المقبل.

وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، زادت صادرات اليابان خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 2.8 بالمئة في حين زادت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة سنويا. وزادت الصادرات إلى الدول الآسيوية والأوروبية في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة بسيطة.

وفي الوقت نفسه، زادت واردات اليابان من أغلب دول العالم بدءا من الهند وحتى هونغ كونغ وإيران.

وكان الطلب قويا بشكل خاص على المركبات وأشباه الموصلات والآلات الأخرى في اليابان.