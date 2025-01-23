وقالت شركة الخدمات المالية، في إفصاح الخميس، إنها تعتزم بيع 49.94 مليون سهم، مضيفة أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت بتاريخ 25 ديسمبر 2024 على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً، وهو ما يمثل 20 بالمئة من الأسهم المصدرة من رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية.

وسيتم تحديد سعر أسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. لن تحصل الشركة على أي من عوائد الطرح وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين.

تُعد شركة دراية المالية، التي تأسست في عام 2009، المنصة الاستثمارية الرقمية المستقلة في السعودية، والملتزمة بتبسيط الاستثمار وتعزيز الثروة المالية لجميع المستثمرين.

وتُدير دراية محفظة من الأصول بقيمة اجمالية تصل إلى 15.1 مليار ريال سعودي، كما في 30 يونيو 2024، وتغطي كلّ من الأسواق العامة والخاصة.