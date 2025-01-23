تحديث الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0135 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.26 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وفي الجلسة السابقة، أنهت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات عند 79 دولارا في اليوم الخامس على التوالي من الخسائر. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند 75.44 دولار في اليوم الرابع على التوالي من الانخفاضات.

قال ترامب إنه سيضيف الرسوم الجمركية الجديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لإنهاء حربها في أوكرانيا. وأضاف أن هذه الرسوم يمكن تطبيقها على "دول أخرى مشاركة" أيضا.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية تبلغ 10 بالمئة على الصين لأن مادة الفنتانيل المخدرة يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة من هناك.

في غضون ذلك، خلصت تقديرات في استطلاع موسع أجرته رويترز إلى أن مخزونات النفط الخام الأميركية من المتوقع أن تنخفض بمتوسط 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير.