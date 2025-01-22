وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024، بحسب رويترز.

وسجل المؤشر مستوى قياسيا جديدا خلال جلسة اليوم.

وقادت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر المكاسب، إذ ارتفعت 1.3 بالمئة متقفية أثر مكاسب نظيراتها في وول ستريت.

وقفز سهم أديداس ستة بالمئة بعد أن أعلنت العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية عن نتائج أولية للربع الرابع قالت إنها أفضل من المتوقع، مع تسجيل مبيعات قوية وربحية لفترة العطلات المهمة للتسوق.

وتفوق المؤشر القياسي الألماني على نظرائه في أوروبا وارتفع واحدا بالمئة ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع.

وعلى الرغم من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع الصينية بحلول الأول من فبراير، احتفظت الأسواق بتماسكها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 أربعة بالمئة منذ بداية العام، متفوقا قليلا على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الذي ارتفع 3.6 بالمئة، مما يشير إلى أن ثقة المستثمرين في أوروبا آخذة في الارتفاع.

وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون "ترون حماسا متجددا... (أوروبا) ربما تظهر المزيد من الصمود في عالم يكتنفه الغموض وطبيعة إدارة ترامب التي لا يمكن توقعها. المستثمرون يبحثون عن القيمة في بعض أسواق الأسهم في أوروبا".

ومن ناحية أخرى يؤيد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي المزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن الخفض المقرر الأسبوع المقبل شبه مؤكد وأن من المتوقع إعلان المزيد من تدابير التيسير النقدي.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لشبكة سي.إن.بي.سي في دافوس بسويسرا بشأن أسعار الفائدة "الاتجاه واضح للغاية. والوتيرة التي سنراها تعتمد على البيانات، لكن التحرك التدريجي هو بالتأكيد شيء يتبادر إلى الذهن في الوقت الحالي".

وارتفع سهم ميونيخ ري 4.1 بالمئة بعد أن قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لإعادة التأمين في العالم إن الشركة لديها مجال لتحسين صافي الربح المستهدف لعام 2025 البالغ ستة مليارات يورو (6.25 مليار دولار) على مدى السنوات التالية.

وصعد سهم سيمنس للطاقة 6.5 بالمئة بعد أن توقعت الشركة دفعة قوية من إعلان ترامب عن استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار من القطاع الخاص في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن سهم باري كاليبو انخفض ثمانية بالمئة بعد أن أعلنت شركة إنتاج الشوكولاتة ومعالجة الكاكاو عن مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول.