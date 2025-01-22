وبموجب الصفقة، ستوفر شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية الطاقة اللازمة لدعم توسع فينكس في عمليات تعدين عملة البتكوين، ومن المقرر أن تبدأ الإمدادات في الربع الثاني.

ولم تقدم الشركة تفاصيل بشأن موقع المنشأة أو حجم الصفقة وقالت في بيان إن "الموقع الجديد سيعمل بالشراكة مع داتا سفن على تعزيز القدرة التشغيلية للشركة" وداتا سفن هي شركة للأمن السيبراني مقرها أبوظبي.

وقال مناف علي الرئيس التنفيذي لفينكس "نعمل بقوة على بناء قدراتنا في التعدين"، مضيفا أن القدرات الإضافية من شأنها أن تغذي المزيد من النمو مع استعداد الشركة لإدراج مزدوج في بورصة ناسداك.

وذكرت الشركة في بيان منفصل لوكالة رويترز أنها "تجري مناقشات نشطة مع مؤسسات مالية ومع ناسداك لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية للمضي قدما"، دون تقديم جدول زمني للإدراج.

وتدير فينكس العديد من مرافق تعدين العملات المشفرة في دول من بينها الإمارات والولايات المتحدة وكندا.