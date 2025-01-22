وأضاف أن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.

وقال الوزير، في الحكومة المؤقتة التي عينتها إدارة البلاد الجديدة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي، إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.

وشدد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد النظام السابق هو "مفتاح استقرار" البلاد.

وقال الشيباني في الجلسة التي حاوره فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مضيفا "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".