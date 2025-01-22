وأشارت في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، على هامش مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس 2025"، أن السياحة تعد مكونا رئيسيا في القطاع غير النفطي بالبحرين، وأن المملكة تسعى لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت مملكة البحري أطلقت استراتجية سياحية تمتد بين 2022 حتى 2026، تطمح من خلالها الوصول بعدد السياح إلى 14 مليون سائح بنهاية الفترة وبمساهمة القطاع للناتج إلى 11.6 بالمئة تقريباً.

"بالتأكيد نعمل على الترويج للسياحة البحرينية في العالم كله، لكننا نركز على أسواق خمسة رئيسية من أجل زيادة أعداد السياح القادمين للمملكة، مع اعتماد فكرة التسويق للبحرين كوجهة متكاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما من شأنه زيادة عدد الزوار وأيضا زيادة عدد الليالي السياحة"، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية لهيئة السياحة في البحرين.

وقالت بوحجي إن البحرين لديها حاليا بنية تحتية سياحية قوية تؤهلها لجذب المزيد من الزوار، خاصة في ظل ما تتمتع به من تنوع في المنتج السياحي، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والفنية، وأيضا الوجهات البحرية المتميزة، التي تركز عليها المملكة بقوة في هذه الفترة.

يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 3 بالمئة في العام الماضي، دون تغيير عن 2023، على أن ترتفع إلى حوالي 3.5 بالمئة في 2025، بحسب بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد عن ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، المنشور ديسمبر الماضي.