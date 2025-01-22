وأضاف الريس في لقاء مع لبنى بوظة، رئيسة قسم الاقتصاد والمذيعة في "سكاي نيوز عربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن العملات المشفرة أصبحت من الاستثمارات التي تحظى باهتمام المجموعة.

وقال الريس إن "GFH" تعتقد بأن اتجاهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة ستركز على قطاعات الطاقة، بسبب احتياجات قطاع التكنولوجيا، مما يعني أن قطاع الطاقة ومراكز البيانات ستشهد نموا كبيرا في الفترة المقبلة، بجانب قطاع التكنولوجيا وقطاع التحول الرقمي.

كما أوضح أن قطاع العملات المشفرة في ظل رئاسة دونالد ترامب لأميركا سيشهد نموا كبيرا في الفترة المقبلة، خاصة مع وجود نية لإيجاد سياسات محددة تنظم القطاع.

وأوضح الريس أن المجموعة، بجانب كونها بنكا استثماريا يركز اهتماماته في قطاعات مثل الرعاية الصحية واللوجستيات، فستقوم خلال الفترة المقبلة بالتركيز أيضا على الاستثمار في مراكز البيانات والطاقة اللازمة لها "مما يخلق الكثير من الفرص والتحديات في نفس الوقت".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "GFH" إنه متفائل حاليا بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، موضحا أن لدى المجموعة الكثير من الأصول والاستثمارات في الولايات المتحدة.

وأضاف: "ترامب سيعمل على دعم الاقتصاد الأميركي وتنميته، وبالتالي سترتفع قيمة أصول المجموعة في أميركا. من الوارد أن تؤثر محاولات تعزيز النمو الاقتصادي في أميركا على التضخم، ولكن أعتقد أن ترامب سيعمل على خفض معدلات الفائدة".

ومن جهة أخرى، قال هشام الريس إن استثمارات صناديق الثروة السيادية في دول الخليج العربي أصبحت أكثر تأثيرا ونضجا، مضيفا أن خلال العقدين الماضيين، بحسب المجموعة، استثمرت هذه الصناديق أكثر من 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.