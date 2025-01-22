وذكرت المجموعة المملوكة للحكومة في بيان أنها تعتزم بيع حصة لا تقل عن 20 بالمئة في شركة أسياد للنقل البحري وطرحها في بورصة مسقط.

ويأتي الإعلان عن نية طرح مجموعة أسياد لنسبة من أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط كجزء من رؤية أسياد في تعزيز نمو أعمالها التشغيلية وتنويع محفظة أعمالها التجارية وتحقيق الاستدامة والنمو طويل الأمد.

حيث استطاعت مجموعة أسياد منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2023 تحقيق تحولها المالي الإيجابي المستدام بمعدل نمو سنوي مزدوج، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب نسبة 21 بالمئة للإيرادات ونسبة 73 بالمئة لصافي الأرباح، وتوسيع عملياتها التشغيلية اللوجستية في أكثر من 90 موقعا جغرافيا في أكبر اقتصادات العالم مثل الصين والهند والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد شركة أسياد للنقل البحري التي تأسست في عام 2003 إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم، وتحتل موقع تنافسي لتلبية احتياجات الأسواق عالية النمو مثل آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا والأميركيتين.

ويصل أسطولها البحري المكون من 89 سفينة متعددة الاستخدامات إلى أكثر من 60 دولة، لتربط الموانئ العُمانية بالموانئ العالمية وتقدم حلولا مبتكرة وتنافسية لجميع القطاعات الصناعية الرئيسية، كما تمتاز بشراكاتها الاستراتيجية والتجارية المستدامة مع العديد من كبار العملاء الدوليين، مما يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع النقل والشحن البحري في العالم.

وتستفيد شركة أسياد للنقل البحري من كونها جزءًا رئيسًا من المنظومة اللوجستية المتكاملة لمجموعة أسياد في تطويع البنية التحتية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة، مما يمكنها من تقديم حلول شاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم، كما يدعم تكاملها مع الموانئ الرئيسية والمناطق الاقتصادية والحرة التابعة للمجموعة تعزيز سرعة مناولة وتصدير واستيراد البضائع والحاويات، وتقليل أوقات الانتظار في الموانئ، مما يسهم في تعظيم تنافسية الشركة واستدامة نمو أعمالها في الأسواق الكبرى.

وفي إطار نية مجموعة أسياد طرح نسبة من أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط، تم تعيين بنك صحار الدولي كمدير الإصدار ("مدير الإصدار")، كما تم تعيين بنك الاستثمار العماني، وبنك صحار الدولي، وإي إف جي هيرميس، وجيفريز إنترناشيونال ليمتد، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي (جي بي مورغان) كمنسقين عالميين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين"). فيما تم تعيين مؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار (كريدي أجريكول سي أي بي)، وسوسيتيه جينرال كمديري سجل الاكتتاب المشتركين.

وسيتم الاكتتاب في الأسهم من قبل شريحتين؛ الأولى هي المستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ("مستثمرو الفئة الأولى")، والثانية هي المستثمرين الأفراد في سلطنة عمان ("مستثمرو الفئة الثانية")، وفقًا للآلية المعتمدة من قبل هيئة الخدمات المالية وبشكلٍ متزامن.

يمثل طرح الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية) 75 بالمئة من اجمالي الأسهم المطروحة، وسوف يتم تقديمها للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان، بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في دول مختلفة، وسوف يتم تحديد تخصيص أسهم الطرح من قبل المساهم البائع بالتشاور مع المنسقين العالميين المشتركين، وتم تخصيص نسبة 30 بالمئة من إجمالي حجم الطرح المخصص لهذه الفئة ( بالمئة75) للمستثمرين الرئيسيين.



ويمثل طرح الفئة الثانية (المستثمرون الأفراد) ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة، وسيتم تخصيصها للمستثمرين الأفراد في سلطنة عُمان.