وقفز سهم أديداس ستة بالمئة بعد أن أعلنت العلامة التجارية الألمانية المتخصصة في الملابس الرياضية نتائج أفضل من المتوقع للربع الأخير من العام الماضي بعد تحقيق مبيعات وأرباح قوية.

وارتفع سهم بوما 2.5 بالمئة، كما تفوق المؤشر داكس الألماني على نظرائه الإقليميين، مضيفا 0.9 بالمئة ليلامس مستوى مرتفعا غير مسبوق، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

كما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة وبلغ أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر 2024، بحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش.

وصعدت المؤشر الفرعي لأسهم شركات الرعاية الصحية ذات الثقل 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم نوفو نورديسك 2.7 بالمئة.

وتأتي المكاسب المتواصلة في الأسواق الأوروبية رغم تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي.