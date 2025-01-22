وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن شركة الطيران منخفض التكاليف تكبدت خسائر قبل حساب الضرائب تقدر بـ 61 مليون جنيه إسترليني (حوالي 75.1 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 126 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من العام 2023.

وقالت إيزي جيت إن انخفاض الخسائر جاء بعد ارتفاع عدد الركاب خلال هذه الفترة بنسبة 7 بالمئة.

وقال المدير التنفيذي كينتون جارفيس" بالنظر إلى هذا الصيف، نرى طلبا مستمرا على رحلات وعطلات إيزي جيت، حيث لدينا مليون عميل إضافي قاموا بالحجز بالفعل مع شركات مثل بالما وفارو بالإضافة لازدياد شعبية وجهات جديدة مثل تونس والقاهرة".