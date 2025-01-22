جاء هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة استثمارية ضخمة، حيث سيستثمر القطاع الخاص ما يصل إلى 500 مليار دولار في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هذا الإعلان أثار تفاؤل المستثمرين ودفعهم لزيادة استثماراتهم في أسهم التكنولوجيا، مما ساهم في تعزيز أداء المؤشر.

قفز المؤشر نيكي بنسبة 1.58 بالمئة إلى 39646.25 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ الثامن من يناير بعد صعوده في ثلاث جلسات.

وذكر ترامب أن شركة أوبن إيه.آي، التي ابتكرت تشات جي.بي.تي، ومجموعة سوفت بنك وأوراكل تخطط لإطلاق مشروع مشترك باسم (ستارغيت) قال إنه سيبني مراكز بيانات ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي "تهيمن الأخبار عن إعلان ترامب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على السوق اليوم. تجاهل المستثمرون بالفعل المخاوف بشأن خططه لفرض رسوم جمركية وركزوا في المقابل على الأمور الإيجابية".

وحلق سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا 10.6 بالمئة ليعطي نيكي أكبر دفعة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لشركة إنفيديا، أربعة بالمئة، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.68 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم شركات تصنيع المواد المستخدمة في مراكز البيانات، ومن بينها سهم فوجيكورا الذي زاد 14.82 بالمئة، وسهم فوروكاوا إلكتريك الذي ارتفع 12.54 بالمئة، ليصبحا أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87 بالمئة إلى 2737.19 نقطة، مسجلا مكاسب أقل من نيكي مع تراجع أسهم الشركات المالية.

وانخفض سهم شركة طوكيو مارين القابضة للتأمين 1.71 بالمئة، وهبط سهم شركة داي-إيتشي لايف القابضة 2.23 بالمئة.

ونزلت أسهم البنوك، ومن بينها سهم مجموعة ميزوهو المالية الذي هبط 0.35 بالمئة وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية الذي تراجع 0.76 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 63 بالمئة منها، وانخفض 31 بالمئة، واستقر أربعة بالمئة.