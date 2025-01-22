وقالت شركة علم في إفصاح إلى السوق السعودي، إنها وقعت "اتفاقية بيع وشراء حصص لغرض استحواذ شركة عِلم على كامل حصة الصندوق في شركة ثقة" في صفقة نقدية "من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم والتسهيلات المالية".

وأشارت الشركة إلى أن المناقشات بشأن الصفقة بدأت في 2023.

وشركة "ثقة" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو أيضا يملك أسهم أغلبية في عِلم.

وجاء في الإفصاح أن صفقة الاستحواذ "تدعم طموحات نمو شركة عِلم حيث أن صفقة الاستحواذ ستعزز من مكانة شركة عِلم كشركة وطنية رائدة في مجال المنتجات الرقمية".

وأوضحت شركة علم في الإفصاح أنها قامت بتعيين "إتش.إس.بي.سي" العربية السعودية مستشارا ماليا لصفقة الاستحواذ.

وتقدم شركة علم خدمات تتعلق بأمن المعلومات والاستشارات وتبادل المعلومات الائتمانية وإدارة وتشغيل مراكز البيانات والمعلومات.