وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فلطالما طالب المستثمرون في قطاع العملات المشفرة بضرورة خلق حالة من الوضوح التنظيمي، وهي خطوة تقع ضمن الأولويات القصوى في ظل إدارة ترامب الثانية.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن تعمل اللجنة التنظيمية الجديدة على تحسين بيئة والاستثمار في الأصول الرقمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وبعد الإعلان عن اللجنة، تم تداول عملة البتكوين عند حوالي 106,000 دولار اعتبارًا من الساعة 7:20 صباحًا يوم الأربعاء في سنغافورة، لتقترب من أعلى مستوى قياسي للعملة بلغ 109,241 دولارًا أميركيًا يوم الاثنين قبل تنصيب ترامب.

وكان أداء بقية سوق العملات المشفرة مختلطًا، حيث تم تداول عملات إيثريوم وسولانا في نطاقات ضيقة في بداية الجلسة الآسيوية.

وبحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فإن فريق العمل سيسعى إلى التوصل إلى إطار تنظيمي "شامل وواضح"، بحسب بلومبرغ.

وسيقود الفريق هيستر بيرس، وهي مفوضة في الهيئة، والتي أُطلق عليها لقب "أم العملات المشفرة" بسبب معارضتها لإجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المتعلقة بإنفاذ القوانين على شركات العملات المشفرة.

وقال آرون كابلان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بروميثيوم"، إن نهج الفريق التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن يُمكّن "صناعة التشفير من الابتكار لكن بحواجز واضحة" و"تحفيز التحول الشامل من الأسواق الإلكترونية إلى الرقمية".

وكشف ترامب وزوجته ميلانيا عن عملات خاصة لهم، وهي رموز شديدة التقلب بدون أصول أساسية لدعم قيمتها، أو ما يسمى بـ" ميم كوين"، ولا يوجد لها غرض عملي واضح، وذلك قبل أداء الرئيس اليمين، الاثنين الماضي.

وارتفعت عملة ترامب إلى قيمة سوقية تصل إلى 15 مليار دولار، لكنها انخفضت الآن إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب".

وفقدت عملة ميلانيا أكثر من نصف قيمتها السوقية، والتي تبلغ الآن حوالي 800 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يعمل ترامب خلال فترته الثانية على خلق بيئة تنظيمية أكثر ودية للعملات المشفرة، بحسب "بلومبرغ".

ويأمل البعض في القطاع بأن ينشئ ترامب احتياطيًا أميركيًا للبتكوين.