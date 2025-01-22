وقالت المندوبية، الأربعاء، إن أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، ارتفعت بنسبة 0.8 بالمئة والمواد غير الغذائية 1.2 بالمئة.

كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي 0.2 بالمئة عن الشهر السابق له، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية 0.2 بالمئة، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.

وكان بنك المغرب (البنك المركزي) قد خفض في ديسمبر سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة.

وذكر أن القرار يتماشى مع توقعات التضخم.

وتوقع أن يبلغ التضخم واحدا بالمئة في المتوسط في 2024 قبل أن يرتفع 2.4 في المئة في 2025.

كما توقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمئة العام المنصرم، انخفاضا من 3.4 بالمئة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.

وبافتراض تحسن القطاع غير الزراعي ووصول محصول الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7 في المئة في 2025.