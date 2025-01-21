تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر "داو جونز" بواقع 449 نقطة، أو 1 بالمئة، ليصل إلى مستوى 43,956.46 نقطة، وذلك بحلول الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة إلى مستوى 6,047.35 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6 بالمئة إلى مستوى 19,769.42 نقطة.

وارتفع سهم شركة "3 إم" بأكثر من 4 بالمئة، بعد أن جاءت الأرباح أفضل من توقعات المحللين، كما شاركت الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة في ارتفاع يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر "راسل 2000" بأكثر من 1.5 بالمئة.

وصعدت العديد من أسهم التكنولوجيا الكبيرة، حيث ارتفع كل من أمازون وألفابت بأكثر من 2 بالمئة، لكن أسهم شركة أبل هبطت بأكثر من 4 بالمئة.

وقال ترامب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا في الأول من فبراير بسبب سياساتهما الحدودية، وذلك أثناء توقيعه على الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض ليلة الاثنين.

كما خص بحديثه الصين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا جمركية على بكين إذا لم توافق على صفقة "تيك توك".