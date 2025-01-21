تحركات الأسعار

سجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا عند 109071 دولارا أمس عندما أدى ترامب اليمين، لكن العملة المشفرة قلصت مكاسبها وجرى تداولها منخفضة في ساعات التداول الأوروبية والآسيوية بعد عدم ظهور العملة المشفرة في موجة الأوامر التنفيذية لترامب في يومه الأول رئيسا للولايات المتحدة.

وزادت بتكوين لاحقا 2.40 بالمئة إلى 105009.35 دولار في ساعات التداول الأميركية، بينما صعدت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، 0.84 بالمئة إلى 3308.53 دولار مع بدء السوق في التخلص من بعض الشعور بخيبة الأمل.

ولكن بعض المحللين نبهوا إلى توقع حدوث تقلبات حتى تبدأ إدارة ترامب في الإعلان عن سياسات ملموسة طال انتظارها من قبل صناعة العملات المشفرة.

وقال جيفري كيندريك رئيس أبحاث الأصول الرقمية لدى بنك "ستاندرد تشارترد": "أظن أن بتكوين سينتهي بها المطاف بالانخفاض ما دامت لم ترد أنباء من ترامب عن الأصول الرقمية. يبدو أن عودتها إلى ما دون 100 ألف دولار حتمية".

وذكرت منصة كوين ماركت كاب لتتبع أسعار العملات المشفرة أن "عملة الميم" التي تحمل علامة ($ ترامب) والتي أطلقها مساء الجمعة انخفضت 20.5 بالمئة إلى 39.68 دولار اليوم، مما يجعل قيمتها في السوق حوالي 8 مليارات دولار. وهبط سعرها إلى النصف تقريبا منذ تسجيل ذروتها عند حوالي 75 دولارا.

وتراجعت عملة ميم منفصلة أطلقتها السيدة الأولى ميلانيا ترامب بنسبة 44.4 بالمئة إلى 4.28 دولار، لتبلغ قيمتها في السوق حوالي 823 مليون دولار.