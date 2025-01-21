وسرق دونالد ترامب الأضواء مجدداً في ليلة ثرية بالتفاصيل، كأحد أكثر الشخصيات تأثيراً وإثارةً للجدل في التاريخ السياسي الأميركي.

وتأتي عودة ترامب للبيت الأبيض محملة بتعهدات ببدء "عصر ذهبي" للولايات المتحدة كما قال في خطاب التنصيب، لكن التحديات التي تواجهه لا تقل وزناً عن الطموحات التي يسعى لتحقيقها.

رسائل ترامب في اليوم الأول سلطت الضوء على أولوياته المعهودة، والتي تحدث عنها على نطاق واسع خلال حملته الانتخابية وفي الفترات التي تلت فوزه بالانتخابات، بما في ذلك قضايا الاقتصاد والهجرة.

ومن جديد يؤكد ترامب عزمه على إعادة بناء اقتصاد قوي قائم على الحمائية التجارية ودعم الصناعة الوطنية، مع تكثيف سياساته الصارمة تجاه الهجرة التي طالما كانت محور خطاباته السياسية.

هذه المرتكزات تحمل أبعاداً تتجاوز الداخل الأميركي، لتعكس ملامح توجهه في مواجهة المنافسين الدوليين وتثبيت مكانة الولايات المتحدة على الساحة العالمية.

على الصعيد الدولي، ترقب العالم إشاراته تجاه الملفات الشائكة، بدءاً من الحرب التجارية مع الصين والرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً، وصولًا إلى العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين وقضايا الصراعات حول العالم.

وبين الطموحات الكبيرة والتحديات الجسيمة، يبقى السؤال الأبرز: هل يستطيع ترامب ترجمة وعوده إلى واقع ملموس يعيد صياغة مستقبل الولايات المتحدة والعالم، أم أن عهده الجديد سيزيد من حدة الانقسامات الداخلية ويربك العلاقات الدولية؟

أهم المحاور في خطاب التنصيب

بعد أداء القسم، تحدث ترامب عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة واتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى القضاء على الهجرة غير الشرعية. علاوة على الإعلان عن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، واتخاذ خطوات أخرى تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.

خلال خطاب التنصيب، وعد ترامب بـ"عصر ذهبي لأميركا"، واستخدم الخطاب للكشف عن تحركات شاملة لإلغاء سياسات سلفه جو بايدن وعكس "أزمة الثقة" التي قال إنها عصفت بالحكومة.

كشف ترامب عن أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية بشأن قضايا مثل الهجرة والطاقة، مما يمنح الرئيس سلطة التعجيل باتخاذ تدابير جديدة.

كما أعلن الرئيس الأميركي عن خطوات جديدة قوية لتعزيز إنتاج الطاقة والحد من الهجرة.

تحدث ترامب أيضاً عن عودته إلى البيت الأبيض باعتبارها انتقاماً شخصياً له بعد محاولتي اغتيال، ومهمة لإجراء إصلاحات جذرية للسياسة الداخلية والخارجية.

كما تعهد "ببناء أقوى جيش شهده العالم على الإطلاق". لكنه -بحسب تعبير وصف صحيفة "فايننشال تايمز"، قد أشار أيضا إلى عصر جديد من التوسع الأميركي، عندما قال إن البلاد ستستعيد السيطرة على قناة بنما.

أكد ترامب وعوده الانتخابية بإنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، قائلا إنه سيكون "صانع سلام".

وفيما تحدث عن استعادة قناة بنما ووضعها تحت سيطرة الولايات المتحدة، فقد أعلن ترامب أيضاً حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك. وتسمية خليج المكسيك بــ"خليج أميركا".. كما تحدث خلال خطاب التنصيب عن إرسال قوات أميركية إلى الحدود الجنوبية ووقف الدخول غير القانوني للولايات المتحدة.

وأبرز خطته لفرض رسوم وضرائب على دول أجنبية بهدف إثراء المواطنين الأميركيين، دون المزيد من تفاصيل الإجراءات التنفيذية العملية المرتبطة بتلك الخطة.

وعلى الصعيد الاقتصادي أيضاً، أبرز ترامب في كلمته الرئيسية إصلاح المنظومة التجارية، وإعلان الطوارئ في مجال الطاقة، علاوة على إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة الأميركية إلى العالم.

وأوضح في خطاب تنصيبه: "ننشئ خدمة الإيرادات الخارجية لجمع جميع التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات. ستكون مبالغ هائلة من المال تتدفق إلى خزانتنا، قادمة من مصدر أجنبي".

الأوامر التنفيذية

ووقع الرئيس الأميركي، مساء الاثنين، مجموعة من الأوامر التنفيذية؛ لإلغاء سياسات سلفه جو بايدن، تضمنت أبرز تلك الأوامر أول أمر تنفيذي لترامب ألغى 78 أمراً وقعها بايدن. كما وقع على أوامر تهدف إلى إيقاف التوظيف الفيدرالي مؤقتاً. علاوة على حديثه عن إلزام الموظفين الاتحاديين بالعودة إلى العمل حضورياً.

ووقع الرئيس الأميركي كذلك أمر تنفيذي لبدء انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، في الوقت الذي يتجه فيه إلى تنفيذ أجندة طاقة شاملة تركز على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.

كما قال ترامب إن الأوامر التنفيذية التي يوقعها بشأن الطاقة من شأنها أن تطلق العنان لاحتياطيات البلاد من النفط والغاز، موضحاً في كلمة له أمام أنصاره: "لدينا من النفط والغاز أكثر من أي دولة في العالم وسوف نستخدمهما". كما تحدث كذلك عن توقيع "عدد كبير" من قرارات العفو عن أنصاره الذين وجهت إليهم اتهامات فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.

وقال لأنصاره أثناء التجمع إنه يوقع مذكرة توجه أعضاء الإدارة بحشد الصلاحيات للتغلب على التضخم. وأمر تنفيذي يُنهي الرقابة الحكومية على حرية التعبير، على حد وصفه.

"أميركا أولاً"

من جانبه، يقول كبير الاقتصاديين في شركة ACY، الدكتور نضال الشعار، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية حالياً يتمحور حول شعار "أميركا أولاً" الذي يرفعه الرئيس دونالد ترامب، مما يعكس السياسة الاقتصادية التي يتبناها في ولايته الثانية بعد استلام منصبه رسمياً.

ويضيف: السياسات الحمائية التي يتبعها ترامب (والتي أكد عليها في خطاب التنصيب الاثنين 20 يناير) تؤكد توجهه لدعم الصناعات الأميركية بشكل رئيسي، مع إظهار منافسة شديدة مع دول مثل الصين وكندا والمكسيك، وحتى الحلفاء في الاتحاد الأوروبي بدرجة أقل.

ويوضح الشعار أن هذه السياسات -التي يعلن عنها ترامب- ستسهم في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استفادة شركات النفط الكبرى من الأوضاع الاقتصادية الجديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك اهتماماً متزايداً بالصناعات الإلكترونية والعملات الرقمية وتقنيات سلسلة الكتل (Blockchain)، وهو مجال شهد دعماً من رواد التكنولوجيا مثل إيلون ماسك.

ويحذر كبير الاقتصاديين في شركة ACY في السياق نفسه، من أن السياسات الحمائية قد تؤدي إلى تضخم اقتصادي مع ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الدولار. هذا الارتفاع قد يزيد من تكلفة البضائع الأميركية عالمياً أيضاً، مما قد يؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن ترامب -خلال خطاب التنصيب- امتنع عن الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة على الفور، وخطط بدلاً من ذلك لإصدار مذكرة تعليمات للوكالات الحكومية بإعادة تقييم العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الشركاء التجاريين بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي الجديد وعد "بفرض رسوم جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا" وأعلن أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للحد من انبعاثات الكربون، وهو حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه امتنع عن تحديد تدابير محددة.

ووفق "فايننشال تايمز"، فإن هذا التردد يشير إلى أن كبار مساعديه يتصارعون بشأن مدى قوة فرض الرسوم على كبار شركاء أميركا التجاريين. لكن ترامب قال إن الرسوم الجمركية ستظل قائمة.

وأضاف ترامب: "بدلا من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، فإننا سنفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا".

وبالعودة لحديث الشعار، فإنه يشير إلى أن:

العام الجاري 2025 سيشهد تقلبات اقتصادية قد تكون عنيفة بسبب طبيعة سياسات ترامب البراغماتية وغير المتوقعة، مما قد يفاجئ الأسواق والاقتصاد الأميركي.

ومع ذلك، هناك تفاؤل عام بأن الوضع الاقتصادي قد يتحسن مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العمل في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

تدابير جديدة

وذكر تقرير آخر لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن لدى ترامب في ولايته الثانية أجندة مفصلة لإحداث تغيير جذري في كيفية حكم أميركا، وكيفية تعاملها مع بقية العالم.. وأوضح أنه من بين 100 أمر تنفيذي بدأ بالفعل في التوقيع عليها، هناك إعلانات حالة طوارئ وطنية بشأن قضايا مثل الهجرة والطاقة، مما يمنحه السلطة للتسرع في اتخاذ تدابير جديدة.

وأشار التقرير إلى أن تأكيد ترامب على أنه سينهي الصفقة الخضراء الجديدة لبايدن وأن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ هي ضربات للعمل المناخي. ومن المقرر أن تكون بعض أوامره الأخرى غير مسبوقة وجذرية ومشكوك فيها من الناحية القانونية.

وأصدر ترامب عدة أوامر تنفيذية منها أمر مرتبط بولاية ألاسكا بهدف تخفيف الشروط الخاصة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي في الولاية. وأعلن ترامب اعتزامه توقيع مذكرة رئاسية تستهدف اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض معدل التضخم.

تأثيرات اقتصادية محتملة

من جانبه، يقول مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض من جديد سيترك تأثيرات كبيرة على الاقتصادين المحلي والدولي، بالنظر إلى القرارات التي يتخذها والمراسيم الجديدة والسياسات التي أعلن عن بعضها خلال خطاب تنصيبه، موضحاً أن رؤية ترامب الاقتصادية سيتُترجم إلى سياسات تركز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، خاصة من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلفاً للاقتصاد الأميركي.

ويشير شعيب في السياق نفسه إلى أن ترامب يعمد إلى زيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من عدة دول، وفي مقدمتها الصين، لحماية المنتج الأميركي المحلي، وهذا التوجه ينسجم مع مواقفه المعلنة سابقاً حول أهمية دعم الصناعة المحلية، لا سيما في قطاعات مثل السيارات. ومن المتوقع أن يقدم ترامب حوافز للمصنعين والمستثمرين المحليين، مثل تخفيض الضرائب وتوفير امتيازات أخرى، مستفيدًا من خلفيته كرجل أعمال.

فيما يخص الصين، أمر ترامب الوكالات الفيدرالية "بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي المستمر وسده"، ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى، وذلك في مسودة مذكرة تجارية للبيت الأبيض، وفق رويترز.

تأمر المذكرة، المتوقع توقيعها قريبا، الوكالات الاتحادية أيضا بتقييم أداء الصين بموجب "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة الذي وقعه مع بكين في 2020 لإنهاء حرب الرسوم الجمركية التي استمرت قرابة عامين. وجاء في المذكرة أيضا "سيتم الآن تقييم مدى التزام الصين بهذا الاتفاق، لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب التنفيذ أو التغيير".

أما على صعيد الهجرة، والتي استحوذت على جانب كبير من خطاب ترامب، فإن "تشديد الرئيس الأميركي القيود على الهجرة، مع التركيز على الاعتماد على العمالة المحلية بدلاً من العمالة الأجنبية، هي خطوة تهدف إلى تعزيز سوق العمل الداخلي وحماية الأمن"، وفق شعيب.

وفي قطاع الطاقة وبينما أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، يلفت شعيب إلى تشجيع ترامب لـ "الحفر" وفي سبيل ذلك قد تشهد الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة تراجعاً.

كما يولي الرئيس الأميركي اهتماماً متزايداً بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إدراكاً منه لأهمية هذه المجالات في الاقتصاد العالمي المستقبلي.

وعلى صعيد التجارة العالمية، يؤكد مدير مركز رؤية، أن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى زيادة التوتر التجاري مع الصين، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة. ورغم أن هذه السياسات تهدف إلى تقليص العجز التجاري، إلا أنها قد تزيد من الأعباء على المواطن الأميركي وترفع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.