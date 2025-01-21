وأضاف أورانجزيب خلال مقابلة لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة".

وأوضح أورانجزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات في سبتمبر الماضي، في حزمة وعدت إسلام أباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.

وقال الصندوق في بيان آنذاك إنّ القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".

وكانت باكستان قد وافقت في يوليو على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.