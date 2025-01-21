وجاء الأمر وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل التطبيق الذي اختفى يوم السبت قبل وقت قصير من سريان قانون يقضي بأن يبيع المالك الصيني بايت دانس التطبيق وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة استنادا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ورغم أن تطبيق تيك توك استأنف خدماته بعد تأكيدات ترامب بأن الشركة وشركاءها لن يواجهوا غرامات باهظة إذا استمر تشغيل التطبيق، فإنه ليس متاحا حتى الآن على متجري التطبيقات.

ويشكك المحللون في أن يكون سبب التأخير هو انتظار غوغل وأبل للحصول على حماية إضافية قبل تجاوز الحظر الذي يعاقب الشركات على استضافة أو توزيع التطبيق.

وقالت أبل على متجرها للتطبيقات "تيك توك وغيره من تطبيقات بايت دانس وتطبيقات غير متاحة في هذا البلد أميركا أو منطقتك" بينما قالت غوغل بلاي "تم إيقاف التنزيلات لهذا التطبيق مؤقتا بسبب المتطلبات القانونية الحالية في أميركا".