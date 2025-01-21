تحركات الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار أو بنسبة 1.9 بالمئة إلى 78.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 2.14 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 75.74 دولارا للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية في السوق الأميركية أمس الاثنين بسبب عطلة عامة.

وأدت قوة الدولار إلى الضغط على الأسعار اليوم، وهو ما يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى "بي.في.إم": "التراجع الحالي مرتبط على الأرجح بترامب والدولار".

وأضاف فارجا أن الدولار تعافى بعد تصريحات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، مشيرا إلى أن قوة الدولار تؤثر بالسلب على أسعار النفط.

وقال ترامب إنه يدرس فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير بدلا من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

لكن في المستقبل، قد تدفع الرسوم الجمركية على الخام الكندي السوق إلى الارتفاع.

وفي حين أنه لم يفرض بعد أي تدابير تجارية جديدة شاملة، فقد أمر الوكالات الفيدرالي بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول أخرى.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا.

والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مشتر للنفط الفنزويلي بعد الصين.

ووعد أيضا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع أسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على الخام الأميركي.

وتأثرت الأسعار أيضا اليوم باحتمال انتهاء تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية أمس إنها ستقصر هجماتها على السفن التجارية ذات الصلة بإسرائيل شريطة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بصورة كاملة.

وقال أولي هانسن المحلل لدى "ساكسو بنك": "ستتيح إعادة فتح قناة السويس وفرة من المعروض على المدى القصير نظرا للأوقات الأقصر لقطع الرحلة، وربما يؤثر ذلك أيضا على الأسعار على المدى القريب".