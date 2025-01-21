وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برينده، إن "النظام الدولي القائم طوال العقود الثلاثة الماضية، قد تراجع"، مضيفا: "في هذه اللحظة الحاسمة، يجب أن نضمن عدم نمو غابة الجغرافيا السياسية مرة أخرى".

وغالبًا ما يتم استخدام مصطلح "غابة الجغرافيا السياسية" عند وصف بيئة دولية غير مستقرة، مثل فترة الحروب الباردة أو التوترات بين القوى العظمى، حيث تصبح العلاقات الدولية أكثر تعقيدًا ومليئة بالمخاطر.

وحذر برينده من أن "القوة لا يمكن أن تحل محل الخطاب. فلا يمكن أن يصير عدم التعاون هو الوضع الطبيعي الجديد".

وقال: "فلنكن واضحين. إننا لن نتفق على كل شيء، ولكننا نحتاج لإيجاد طرق جديدة وأكثر فعالية للعمل، حتى وإن كان ذلك في مواجهة الخلاف. إنها الطريقة الوحيدة لإحراز التقدم".

وكان ترامب أول رئيس أميركي يحضر المنتدى بنفسه خلال فترة رئاسته الأولى. ومن المقرر أن يتحدث ترامب 78 عاما مجددا في دافوس الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو.