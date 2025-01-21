وأضاف أن الخطة الموضوعة بشأنه تسير حسب الجدول الزمني، وذلك "باتفاق تام مع السعودية".

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قد قال في يوليو الماضي إن الكويت سوف تصل إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها وصولا إلى أربعة ملايين في 2035.

وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم إنفاق سبعة مليارات دينار (22.92 مليار دولار) على عمليات إنتاج النفط خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن جهة أخرى، أكد الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت بالجوانب البيئية في عملياتها.

وكانت شركة "نفط الكويت" قد أعلنت الاثنين، اكتشاف كميات تجارية كبيرة من الموارد الهيدروكربونية في حقل "الجليعة" البحري الواقع في المياه الإقليمية الكويتية.

وذكرت الشركة في بيان، الاثنين، أن هذه الاكتشافات تأتي إطار جهود الشركة الاستكشافية المتواصلة لتعزيز مكانة دولة الكويت كمنتج رئيسي للنفط والغاز في المنطقة وتحقيقا لاستراتيجية الاستكشاف في المنطقة البحرية الكويتية.

وأوضحت أن اختبارات مكمن "زبير" الجيولوجي من العصر الطباشيري في البئر الاستكشافي "جليعة" أظهرت نتائج إنتاجية مبشرة، إذ يغطي الحقل مساحة 74 كيلومترا مربعا وتقدر احتياطياته بحوالي 800 مليون برميل من النفط المتوسط الكثافة الخالي من غاز كبريتيد الهيدروجين وبنسبة منخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

بالإضافة إلى 600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب ما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ.