وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية واسعة على كندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين.

وقال ترامب في وقت متأخر من مساء الإثنين من المكتب البيضاوي: "نفكر في رسوم بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا... أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من فبراير".

وأكد ترامب خلال تنصيبه أن الرسوم الجمركية قادمة، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية هي من ستدفع هذه الرسوم، رغم أن هذه الضرائب تُدفع عادة من قبل المستوردين المحليين ويتم تحميلها غالبا على المستهلكين.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها "ستواصل العمل على منع فرض الرسوم الجمركية"، لكنها أكدت أنها تعمل أيضا على إعداد خطط للرد.

بدوره، قال وزير المالية الكندي دومينيك ليبلان إن ترامب يمكن أن يكون غير متوقع. وأضاف: "لا ينبغي أن يفاجئنا أي من هذا. بلدنا مستعد تماما للرد على أي من هذه السيناريوهات".