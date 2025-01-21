استكمالاً للبرنامج، ستقوم شركة "إميرج" بتمويل وتصميم وتركيب وصيانة الألواح الشمسية في جميع محطات خدمة "أدنوك للتوزيع" في دولة الإمارات.

ويُمثل هذا التعاون خطوة هامة لأدنوك للتوزيع نحو تحقيق أهدافها المُتعلِقة بالاستدامة والمُتمثلةِ في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، والتحول للطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية لاستخدامات الطاقة وخفض تكاليفها، بالإضافة إلى تحسين مزيج الطاقة في محطات الخدمة، تماشياً مع هدفها الرامي إلى تقليص الكثافة الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25 بالمئة بحلول 2030.

وعلى صعيد الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة ودمجها في كافة قطاعات الأعمال، يأتي برنامج تحويل محطات خدمة أدنوك للتوزيع للعمل بالطاقة الشمسية كجزء من التزام الشركة بتحقيق تلك الأهداف، وعلى رأسها تبنيها لحلول التمويل المستدام. ففي يناير 2023، حولت أدنوك للتوزيع قرضاً مدته خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار إلى قرض مرتبط بالاستدامة. ترتبط القروض المستدامة والتي تتضمن حوافز/عقوبات مرتبطة بمؤشرات تحقيق أهداف الاستدامة، بما فيها التحول للطاقة الشمسية والنظيفة، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية والمحاسبية لشركة أدنوك للتوزيع.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "نعتز في أدنوك للتوزيع بالتعاون مع شركة "إميرج" لتزويد محطات الخدمة في أبوظبي بالطاقة الشمسية، استنادًا على نجاحات المرحلة الأولى لتحويل محطات الخدمة في دبي للعمل بالطاقة الشمسية خلال العام الماضي. إن دمج الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة لدينا يَعكس التزامنا العميق بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، دعمًا لتحقيق أهداف مجموعة أدنوك الطَموُحة وأهداف دولة الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. نفخر بهذه المبادرات ونسعى دائمًا لبناء مستقبل أفضل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها.

ومن جانبه، قال ميشيل أبي صعب، المدير العام لشركة "إيميرج": "فخورون بتعزيز الشراكة مع أدنوك للتوزيع، بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع تركيب الألواح الشمسية، وبناء على نجاح هذه الشراكة، نسعد بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في 100 محطة خدمة بأبوظبي. وتلتزم "إيميرج"، بدعم المؤسسات والشركات في دولة الإمارات لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية".

خلال المرحلة الأولى من المشروع، قامت "إيميرج" بتركيب الألواح الشمسية في محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع والتي تسمح بتنفيذ تركيب الألواح الشمسية بها والبالغ عددها 28 محطة في إمارة دبي. بنهاية 2024، أسفر هذا التعاون المشترك عن توليد مايزيد عن 6300 ميغاواط/ساعة من الكهرباء، ما يعادل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2900 طن.

وخلال المرحلة الثانية، ستعمل أدنوك للتوزيع بالتعاون مع "إيميرج" على تزويد أكثر من 100 محطة خدمة في أبوظبي بالألواح الشمسية. ومن المُتوقع أن تُنتج الألواح المُقرر تركيبها ما يقارب 30 ألف ميغاواط/ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لشحن ما يقارب مليار هاتف ذكي، وستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 13000 طن سنويًا، أي ما يعادل كمية الكربون التي تمتصها نحو 250 ألف شتلة شجر على مدى عشر سنوات.

يُعد التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إحدى المبادرات الرئيسية التي تستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية التي تبنتها أدنوك للتوزيع، والتي تشمل استخدام تطبيقات وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة والحد من كثافة الانبعاثات، بالإضافة إلى استخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركبات الشركة والعديد من المبادرات الأخرى.

في عام 2024، عززت أدنوك للتوزيع مكانتها كشركة رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن قطاع التنقل وتجارة التجزئة، حيث أصبحت الآن ضمن النسبة الأعلى تصنيفًا في مؤشرات بلومبرغ وS&P Global وبورصة لندن ومؤشر FTSE Russell.

وفي أكتوبر 2024، حصلت أدنوك للتوزيع على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط تحصل على هذا التقدير.

وفي غضون ثلاث سنوات فقط منذ تأسيسها، نجحت شركة "إيميرج" في تطوير مشاريع طاقة شمسية تصل قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 200 ميغاواط، وذلك ضمن قطاعات تجارية وصناعية متنوعة. وتُقدم الشركة لعملائها حلولاً شاملة من خلال اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة الشمسية دون أي تكلفة مُسبقة على العميل. كما حصلت "إيميرج" على العديد من الجوائز خلال تلك الفترة. وتلتزم الشركة ببناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها المُتعلقة بالاستدامة.