تحديث الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2707.19 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة إلى 2730 دولارا.

وبعد تكهنات لأسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم له في منصبه، أدت الأنباء التي تفيد بأنه سيستغرق المزيد من الوقت بشأن فرضها إلى ارتفاع الأسهم العالمية وضغطت على الدولار.

واقترح ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى عشرة بالمئة على الواردات العالمية، و60 بالمئة على السلع الصينية، و25 بالمئة على المنتجات الكندية والمكسيكية.

وفي حين يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه تحوط من التضخم، يُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تغذي التضخم مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى الحفاظ على أسعار فائدة أعلى، الأمر الذي يؤثر على جاذبية الذهب.

وستؤثر الدرجة التي تنفذ بها الإدارة تعهدات ترامب بشكل كبير على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.34 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 933.25 دولار ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 936.95 دولار، بحسب بيانات "رويترز".