ونقل عن ترامب قوله إن فريقه يدرس فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة والتي قد يُعلن عنها في أول فبراير، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وجاءت تعليقاته مفاجأة لأن المسؤولين أشاروا في وقت سابق إلى أن أي رسوم جديدة ستُفرض بطريقة "محسوبة". ووجهت مذكرة تالية الوكالات فقط للتحقيق في العجز التجاري المستمر ومعالجته.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب التداول العالمي في ميزوهو سيكيوريتيز في طوكيو، "رسوم جمركية 25 بالمئة مرتفعة كبداية فيما يبدو، واستجابت الأسواق بسرعة، وخاصة في سوق الصرف الأجنبي"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "أعتقد أن المشاركين في السوق اعتقدوا أن ترامب سيبدأ بالصين، بفرض رسوم جمركية 10-20 بالمئة على السلع ولكن بزيادة تدريجية".

وكان رد فعل السوق هو انخفاض مفاجئ للدولار الكندي والبيزو المكسيكي، مما ساعد الدولار على تقليص الخسائر التي تكبدها أمس الاثنين. وارتفع الدولار 1.2 بالمئة إلى 1.4475 دولار كندي، بينما زاد 1.3 بالمئة أمام البيزو المكسيكي.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة إلى 108.65، بعد أن فقد 1.2 بالمئة الليلة الماضية في ما كان أشد خسارة يومية منذ أواخر 2023.

وانخفض اليورو إلى 1.0364 دولار، من أعلى مستوى في وقت سابق عند 1.0434 دولار. ويحقق الاتحاد الأوروبي فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، ويُنظر إليه باعتباره هدفا رئيسيا لرسوم ترامب الجمركية.

وتعافى الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 156.06 ين، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 154.90 ين.

كما زاد الدولار 0.3 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 7.2847 يوان. وكان ترامب هدد الصين في الماضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 بالمئة.