تحرك الأسواق

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.14 بالمئة إلى 80.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس الأكثر تداولا 67 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل عن إغلاق الجمعة. ولم تكن هناك تسوية لأي عقود في السوق الأميركية في أمس الاثنين بسبب عطلة عامة. وينتهي عقد فبراير الثلاثاء.

وأعلن ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وقال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير بدلا من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

لكن في المستقبل، قد تدفع الرسوم الجمركية على الخام الكندي السوق إلى الارتفاع.

وتذهب جميع صادرات النفط الكندية تقريبا إلى الولايات المتحدة وتباع عادة بخصم عن خام غرب تكساس الوسيط.

وقال المحلل في كومنولث بنط فيفيك دار في مذكرة "لذلك فإن العقوبات الأميركية تزيد من خطر ارتفاع التكاليف لمعظم صادرات النفط الكندية".

ووضع ترامب خطة شاملة لتسريع تصاريح النفط والغاز والطاقة من أجل تعظيم إنتاج الطاقة الأميركي المرتفع بالفعل.

وفي حين أنه لم يفرض بعد أي تدابير تجارية جديدة شاملة، فقد أخبر الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول أخرى.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مشتري النفط الفنزويلي بعد الصين.

ووعد أيضا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع أسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على الخام الأمريكي.