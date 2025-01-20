وفي خطاب موجه للعاملين في ستاربكس، قال بريان نيكول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إن السلسلة تحتاج إلى ضمان وجود مسؤول واضح ويمكن محاسبته وقادر على اتخاذ القرارات في كل عمل من أعمالها. كما تحتاج إلى تقليل التعقيدات والحواجز في هيكلها الإداري.

وأشار نيكول إلى أن تفاصيل خطة الشطب ستعلن في أوائل مارس المقبل، لكنها لن تؤثر على العاملين في مقاهي ستاربكس.

وأضاف في رسالته "لم اتخذ هذا القرار بسهولة، أنا أقدر أنه هذا سيخلق حالة من عدم اليقين ويثير القلق الآن وفيما بعد.. أود أن أكون شفافا بشأن تقدمنا وخططنا وأن تعرفوا ما يتم في هذا الشأن مني مباشرة".

ويذكر أن ستاربكس تضم حوالي 16 ألف شخص يعملون في وظائف الدعم المؤسسي والتحميص والتوزيع والتخزين وتطوير الفروع، منهم 10 آلاف في الولايات المتحدة و6 آلاف في دول أخرى.

وقالت إن عملية الشطب ستتم في وظائف الدعم المؤسسي، لكنها لم تكشف عن عدد العاملين في هذه الوظائف.

يبلغ إجمالي عدد العاملين في ستاربكس على مستوى العالم حوالي 361 ألف عامل.

ويذكر أن ستاربكس سجلت تراجعا في نتائجها خلال العام الماضي بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة واتجاه المستهلكين في الصين نحو المقاهي المنافسة الأقل سعرا.