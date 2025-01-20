تحركات الأسهم

أنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداولات مستقرا عند 523.87 نقطة بعد أن زاد أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

وصعد قطاع السيارات شديد التأثر بالرسوم الجمركية الجديدة 1.1 بالمئة.

وقال مسؤول من إدارة ترامب المقبلة إن ترامب سيصدر مذكرة تجارية واسعة النطاق اليوم تتضمن توجيهات للوكالات الفيدرالية بتقييم العلاقات التجارية الأميركية مع الصين وكندا والمكسيك بدلا من أن يفرض على الفور رسوما جمركية خلال يومه الأول رئيسا للبلاد.

ونتيجة لذلك، هبط الدولار واحدا بالمئة بينما صعد اليورو 1.2 بالمئة.

وقالت فيونا تشينكوتا كبيرة محللي السوق لدى سيتي إنديكس "هناك شعور بأن ترامب سوف يتبنى نهجا أكثر اعتدالا، وهذا ما يبعث على البهجة في الأسواق. وهذا هو بالضبط ما كنا بحاجة إلى سماعه بعد أشهر من القلق بشأن مدى تشدد ترامب في فرض الرسوم الجمركية".

وتعرضت الأسهم الأوروبية لاضطرابات بفعل مخاوف من أن تؤجج سياسات الحماية التي سيطبقها ترامب التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا.

وصعد مؤشر الأسهم في ألمانيا 0.4 بالمئة.

وزاد قطاع البنوك في منطقة اليورو 1.2 بالمئة، وهي أكبر نسبة بين جميع القطاعات، وتلاه قطاع الموارد الأساسية الذي ارتفع 1.2 بالمئة أيضا.

وهبط قطاع المرافق 1.1 بالمئة، ليتصدر خسائر القطاعات.

وأسواق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة ذكرى مارتن لوثر كينج، وهو ما يجعل أحجام التداول أقل من المعتاد.