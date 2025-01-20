وقال الرئيس الأميركي في أولى كلماته عقب توليه الرئاسة، إن الولايات المتحدة سوف تقوم بملء الاحتياطيات الاستراتيجية مرة أخرى، وأكد أن أميركا "ستُصدر الطاقة إلى جميع أنحاء العالم".

وأكد: "العصر الذهبي لأميركا يبدأ اليوم".

وقال ترامب في خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين: "سنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك".

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستقوم برفض التعريفات والضرائب على الدول الأجنبية "لإثراء المواطنين الأميركيين"، ووعد بإصلاح نظام التجارة، وقال إن الولايات المتحدة ستنشئ "خدمة للإيرادات الخارجية".

وأوضح في خطاب تنصيبه: "ننشئ خدمة الإيرادات الخارجية لجمع جميع التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات. ستكون مبالغ هائلة من المال تتدفق إلى خزانتنا، قادمة من مصدر أجنبي".

وقال: "سأباشر على الفور إصلاح نظامنا التجاري لحماية العمال والعائلات الأميركية. بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا".

وخلال خطابه، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستسترد قناة بنما، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأضاف: "جرى انتهاك غرض اتفاقنا وروح معاهدتنا تماما".