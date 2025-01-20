وأطلقت حماس سراح ثلاث رهينات إسرائيليات وأفرجت إسرائيل عن 90 معتقلا فلسطينيا أمس الأحد في اليوم الأول من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال في الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة ودمرت القطاع وأشعلت الشرق الأوسط.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودية 0.4 بالمئة إلى 12380 نقطة بعد صعود سهم شركة "أكوا باور" 4.4 بالمئة وسهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 1.8 بالمئة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9507 نقاط.

واستقرت أسعار النفط -التي تعد محفزا لأسواق المال في الخليج- مع ترقب المتعاملين لحفل تنصيب دونالد ترامب على أمل الحصول على بعض الوضوح بشأن أجندته السياسية، بما في ذلك خططه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وربح المؤشر القطري 0.4 بالمئة إلى 10508 نقاط بدعم من سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات الذي زاد 2.2 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترامب عن حزمة من القرارات خلال الساعات الأولى من ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.3 بالمئة إلى 5196 نقطة

وفي البحرين، نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1906 نقاط.

وفي عُمان، استقر المؤشر عند 4617 نقطة.

وفي الكويت، صعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 8054 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة.