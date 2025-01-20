وقال البنك المركزي في بيان مرفق بمحضر الاجتماع إنه في ظل تأثير الحرب التي شنتها إسرائيل على حركة حماس في غزة، ركزت سياسة اللجنة على استقرار الأسواق والحد من حالة الغموض بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف: "سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة على حسب تقارب التضخم مع الهدف المحدد له واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".

وانخفض معدل البطالة في إسرائيل إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر الماضي، مقابل 2.7 بالمئة في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار تأثير الحرب على سوق العمل الإسرائيلية.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الاثنين، إنه قد غاب أكثر من 22 بالمئة من القوة العاملة مؤقتا عن سوق العمل في ديسمبر بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، بانخفاض من 28 بالمئة في نوفمبر.

وانخفضت نسبة الرجال المتغيبين مؤقتا عن العمل بسبب الخدمة العسكرية إلى 38.5 بالمئة في ديسمبر من 48.6 بالمئة في نوفمبر.

وفي أواخر نوفمبر، توصلت إسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان.

وقبل ذلك كانت تخوض معارك ضد الجماعة اللبنانية وحركة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي استلزم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط.