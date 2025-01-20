وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الاثنين، إنه قد غاب أكثر من 22 بالمئة من القوة العاملة مؤقتا عن سوق العمل في ديسمبر بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، بانخفاض من 28 بالمئة في نوفمبر.

وانخفضت نسبة الرجال المتغيبين مؤقتا عن العمل بسبب الخدمة العسكرية إلى 38.5 بالمئة في ديسمبر من 48.6 بالمئة في نوفمبر.

وفي أواخر نوفمبر، توصلت إسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان.

وقبل ذلك كانت تخوض معارك ضد الجماعة اللبنانية وحركة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي استلزم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط.

وارتفعت نسبة النساء المتغيبات مؤقتا عن العمل بسبب الخدمة العسكرية إلى 6.3 بالمئة في ديسمبر، مقارنة مع 5.4 بالمئة في نوفمبر.

وفي الأسبوع الماضي، توصلت إسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة من شأنه أن يعيد 33 من أصل 98 رهينة محتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وبلغ معدل التوظيف في إسرائيل 61.2 بالمئة في ديسمبر، في حين ظل معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتا عند نحو 63 بالمئة.

وأشار المكتب إلى أن نحو تسعة بالمئة من العمال تغيبوا عن العمل لأسباب اقتصادية.

وقرر بنك إسرائيل هذا الشهر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 بالمئة للمرة الثامنة على التوالي، وأشار محافظ البنك أمير يارون إلى أن سوق العمل لا زالت قوية.