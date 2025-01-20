ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز"، الاثنين، عن ماو القول إن الشركات يجب أن تقرر بصورة مستقلة العمليات وإجراءات الاستحواذ، كما دعت أميركا لتوفير " بيئة غير تمييزية " للشركات الصينية.

وكان تطبيق تيك توك قد أعلن أمس الأحد إنه بصدد استعادة الخدمة للمستخدمين في الولايات المتحدة، بعد أن توقف تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهيرة عن العمل امتثالا لقانون جديد.

وقالت الشركة التي تدير تطبيق تيك توك، في منشور على موقع "إكس" أمس ، إن شركات التكنولوجيا التي كانت ستواجه غرامات إذا لم تزل تطبيق تيك توك من المتاجر الرقمية، بالإضافة إلى شركات خرى موفرة للخدمة، قد وافقت على المساعدة.

شرط ترامب لاستمرار تيك توك في الولايات المتحدة

في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لأنصاره إنه يريد أن يكون تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، مملوكا بنسبة 50 بالمئة على الأقل من قبل مستثمرين أمريكيين.

وفي عشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة،"لكن ليكون للولايات المتحدة الأميركية ملكية 50 بالمئة من تيك توك".

وأضاف ترامب:"تيك توك لا يساوي شيئا، هو صفر دون الحصول على موافقة لتشغيله." وتابع: "إذا تمت الموافقة، سيصبحون قيمين مثل تريليون دولار، سيكون لهم قيمة ضخمة".

وقال ترامب:"أنا أوافق نيابة عن الولايات المتحدة، ليكون لديهم شريك، الولايات المتحدة، وسيكون لديهم الكثير من العطاءات وسنفعل ما نسميه مشروعا مشتركا".

وكان قد تم حظر وصول التطبيق الشهير إلى المستخدمين في الولايات المتحدة لمدة 12 ساعة تقريبا يوم الأحد، في الوقت الذي كان من المقرر أن يدخل فيه قانون أميركي جديد حيز التنفيذ، يلزم تيك توك إما أن يتم بيعه من قبل مالكيه الحاليين في الصين، شركة بايت دانس، أو أن يتم حظره في البلاد.

وعاد التطبيق للعمل بعد أن أعلن ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه اليوم الاثنين، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا لإعادة تفعيل المنصة في الولايات المتحدة.

ووجه تطبيق تيك توك الشكر للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي قال إنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي بعد تنصيبه اليوم الاثنين لمنح الشركة الأم المالكة لتطبيق تيك توك، ومقرها الصين، مزيدا من الوقت لإيجاد مشتري معتمد قبل أن يتعرض تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهير لحظر دائم في الولايات المتحدة.