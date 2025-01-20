تحركات الأسعار

بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2704.85 دولارا للأونصة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2747.10 دولارا للأونصة.

ومن المتوقع أن يقل التداول عن المعتاد نظرا لغلق سوق الأسهم الأميركية اليوم بمناسبة يوم "مارتن لوثر كينغ".

ويجري تنصيب ترامب ظهر اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أو 17:00 بتوقيت غرينتش.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك "يو.بي.إس": "أعتقد أن رئاسة دونالد ترامب ستؤدي إلى زيادة التقلب في السوق، في حين أن بعض سياساته قد تبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول. ومن شأن هذا أن يستمر في دعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب".

ويُستخدم الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع أن تتسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية في أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلل الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسجل الذهب الشهر الماضي أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، بعد بيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.29 دولارا للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 936.35 دولار.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 942.25 دولار.