وقدّم ترامب في رسالة نُشرت على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل" وعلى منصة "إكس" هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها "عملة ميم"، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت.

ليس لـ"عملة ميم" فائدة اقتصادية أو معاملاتية وغالبا ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت.

ولم يقدم ترامب ولا الشركة التي تدير إطلاق الرمز، Fight Fight Fight LLC، تفاصيل حول مقدار ما حققه من الدفعة الأولية من عملات الميم التي تم إصدارها.

وذكر الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وقالت الشركة أنه سيتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

في الساعة 7:30 مساءالأحد (0030 بتوقيت غرينتش الاثنين) بلغت قيمة عملة الميم حوالي 48 دولارا، مما رفع القيمة السوقية لـهذه العملة بنحو 9.6 مليار دولار.

وبهذا السعر، تبلغ قيمة 800 مليون وحدة ميم التي لا تزال في أيدي ترامب وشركائه حوالي 38.4 مليار دولار.