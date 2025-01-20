ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيان الوزير القول إن استئناف برنامج دعم مزارعي الأرز بإجمالي 10 مليارات بيزو سيسمح للوزارة بتطبيق إجراءات تستهدف وصول إجمالي المحصول في الفلبين خلال العام الحالي إلى 20.46 مليون طن من الأرز الجاف، مقابل حوالي 19.3 مليون طن في 2024 وفقا للبيانات الأولية.

كان إنتاج الأرز في الفلبين قد سجل مستوى قياسيا في عام 2023 وبلغ 20.06 مليون طن.

وفي 10 يناير الحالي قالت الحكومة الفلبينية إنها تستهدف وصول إنتاج الأرز الجاف خلال العام الحالي إلى 19.25 مليون طن.