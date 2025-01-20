هذا الارتفاع الملحوظ جاء نتيجة لعدة عوامل محفزة مع زيادة التفاؤل في سوق العملات المشفرة، من بين هذه العوامل كان موافقة هيئة البورصات الأميركية على إطلاق الصناديق المتداولة في البتكوين، وهو ما فتح الأفق أمام دخول المزيد من المؤسسات المالية الكبرى إلى السوق، بالإضافة إلى فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، حيث قدم نفسه كداعم رئيسي للعملات الرقمية، مما عزز من الثقة في المستقبل القريب للعملة المشفرة.

ورغم هذا التفاؤل الكبير والآمال المرتفعة بشأن اختراق البتكوين لمستويات قياسية جديدة، فإن المخاوف لا تزال تلف السوق وتفرض نفسها. فمع تقلبات السوق الحادة التي تشهدها العملة الرقمية بشكل مستمر، تبقى هناك سيناريوهات معاكسة تهدد هذا الارتفاع، مما يسلط الضوء على المخاطر التي قد تواجه المستثمرين في هذا الأصل غير المستقر.

على الرغم من التحسن المستمر، تبقى سوق العملات المشفرة عرضة للمفاجآت الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر بشكل مفاجئ على مسار البتكوين، مما يوجب على الجميع توخي الحذر في ظل هذه التقلبات المستمرة.

وقبيل ساعات من تنصيب ترامب - الذي أشار إلى خطط لتخفيف اللوائح والقيود التنظيمية على قطاع العملات المشفرة- عاودت البتكوين الارتفاع نحو مستويات فوق الـ 100 ألف دولار ، لتسجل العملة المشفرة مستوى قياسياً جديداً متجاوزة مستويات الـ 109 آلاف دولار في تعاملات الاثنين المبكرة.

فما الذي تحمله المرحلة القادمة بالنسبة لسوق الكريبتو؟ وما هي مستويات الدعم والمقاومة على المديين القصير والمتوسط بعد تولي ترامب؟

ازدهار كبير

الدكتور نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة ACY، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن البتكوين شهدت ازدهاراً كبيراً في العام الماضي 2024، ويُعزى هذا الازدهار بشكل أساسي إلى قبول هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية إدراجها كأصل في الصناديق القابلة للتداول (ETFs) وقد قادت شركة "بلاك روك"، وهي واحدة من أكبر الشركات المالية في العالم وذات سمعة مرموقة، هذه المبادرة، مما جعل هذه الخطوة نقطة تحول في تعزيز ثقة الأسواق المالية بالعملات الرقمية.

سجلت البتكوين ارتفاعاً كبيراً بنسبة تصل إلى حوالي 120 بالمئة خلال العام 2024، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشهد العملة زخماً إيجابياً أكبر في الأسعار في 2025، حيث يتوقع العديد من مراقبي الصناعة مضاعفة قيمتها إلى 200 ألف دولار.

ويشير الشعار إلى أن هذه التطورات دفعت بسعر البتكوين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مشدداً على أن الحملة الانتخابية لدونالد ترامب كانت لها دور في دعم هذا الاتجاه، عندما أطلق خلالها تصريحات متعددة حول دعمه للعملات المشفرة، بعد أن كان منتقداً ورافضاً لها خلال ولايته الأولى.. ومع فوزه، فإن هذا التحول في موقف ترامب يعزز ثقة المستثمرين ويعطى دفعة كبيرة للبيتكوين.

علاوة على ذلك، يؤكد الشعار أن وجود إيلون ماسك كمستشار لترامب في القضايا التكنولوجية والعملات المشفرة له تأثير إضافي في تعزيز الطلب على البتكوين، مشدداً على أن العام 2024 لم يشهد تحركات سلبية ضد العملات المشفرة، وهو ما عزز أيضاً من استقرار السوق.

ويضيف: "سعر البتكوين استقر لفترات طويلة فوق حاجز الـ90,000 دولار، مع وجود نطاق سعري يتراوح بين 90,000 و107,000 دولار.. حاجز الـ100,000 دولار بمثابة نقطة دعم نفسي للمستثمرين"، مشيراً إلى أن الوصول إلى 150,000 دولار قد يكون ممكناً إذا استمرت الحكومة الأميركية والرئيس دونالد ترامب في دعم العملات المشفرة بعد تسلمه منصبه.

ويختم الشعار بقوله: "إن الشيء الوحيد الذي قد يعكر صفو هذه الحالة الإيجابية هو قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو هيئة الأوراق المالية بإصدار ضوابط جديدة صارمة على العملات المشفرة، مما قد يعيد البتكوين إلى حالة من التقلبات العنيفة كما كان الحال في السنوات السابقة".

سيناريو مغاير

في سيناريو مغاير، يشير تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" إلى أن "المتفائلين بالعملات المشفرة يتوقعون أن تؤدي أجندة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إلغاء القيود التنظيمية إلى ارتفاع قيمة البتكوين هذا العام.. لكن ربما يتعين عليهم أولاً أن يتحملوا موجة بيع مكثفة".

يحذر بنك ستاندرد تشارترد، في مذكرة حديثة له، من أن هذا (موجة البيع) سيحدث إذا انخفضت العملة المشفرة الرئيسية إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، معتبراً أن المخاطر المرتبطة بهذا حقيقية.

ويقول رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية، جيف كيندريك: "نعتقد بأن كسراً واضحاً لمستوى 90 ألف دولار أميركي لعملة البتكوين من شأنه أن يفتح المجال أمام 10 بالمئة من الانخفاض في الأمد القريب، إلى مستوى 80 ألف دولار.. ومن المرجح أن تتبعه أسعار جميع الأصول المشفرة الأخرى.. وفي هذا السيناريو، من المحتمل تماماً أن يؤدي البيع القسري أو البيع بدافع الذعر إلى تضخيم موجة بيع مستمرة مدفوعة حاليًا بالمخاوف الاقتصادية".

ووفق كيندريك، فإنه عندما ترتفع الأسعار، تميل المبيعات إلى أن تأتي في الغالب من حاملي العملات على المدى الطويل الذين يحققون الأرباح. وعندما تنخفض الأسعار، تميل المبيعات إلى أن تأتي بشكل أكبر من حاملي العملات على المدى القصير الذين يبيعون بالخسارة.

مستويات تاريخية جديدة

جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، يشير أن هناك العديد من المحللين الذين يتوقعون وصول السعر إلى مستويات تاريخية تتراوح بين 200 ألف و250 ألف دولار بحلول نهاية العام 2025، خاصة بعد الأداء القوي للعملة في عام 2024.

يوضح يرق أن العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق حالياً تشمل دعم هيئة الأوراق المالية للصناديق المتداولة المرتبطة بالبتكوين منذ أبريل 2024، مما وفر للعملات المشفرة غطاءً قانونياً جذب تدفقات مالية ضخمة من صناديق استثمارية كبرى، موضحاً أن وجود أسماء كبيرة في القطاع أسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالسوق ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

كما يشدد على أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تكون عاملاً مؤثراً بشكل كبير؛ ذلك أنه يُعرف عن ترامب دعمه للعملات المشفرة وتخفيفه للقيود التنظيمية في الفترة الأخيرة. كما أن التغييرات في خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أشار إلى أن العملات المشفرة لا تشكل خطراً على الدولار وتعتبر أداة لحفظ القيمة على غرار الذهب، قد أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية للبيتكوين.

عملة ترامب

يشار إلى أن ترامب أطلق أخيراً عملة ميم رسمياً. وتم الإعلان عن عملة ترامب على حسابات الرئيس على منصتي "إكس" و"تروث سوشيال" في وقت متأخر من ليلة الجمعة، مما يمنح مزيداً من الدفعات لسوق الكريبتو. ووصلت قيمة عملة ترامب السوقية بسرعة إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد.

وأحدثت عملة ترامب اضطرابًا مؤقتًا في سوق الأصول المشفرة، واستنزفت التدفقات النقدية من عملة بتكوين والعملات المشفرة الأصغر، وأثارت انتقادات من قبل مسؤولي الصناعة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

يشار إلى أن "عملة الميم" ليس لها فائدة اقتصادية أو معاملاتية وغالبا ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة فرانس برس.

وقال المدير التنفيذي لشركة هاشكي غلوبال، بن الباز، إن عملات "الميم" التي أطلقها ترامب وفريقه عززت الزخم الإيجابي للبتكوين، حيث يتوقع المتداولون الأفراد أن "يولي ترامب الأولوية لهذه الصناعة ويؤكد التزامه بدعمها"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

عام مفصلي

وبالعودة لحديث يرق، فإنه يعتقد يرق بأن العام 2025 سيكون عاماً مفصلياً في تحديد الاتجاه الاستثماري للعملات المشفرة، حيث من المتوقع أن تكون المستويات الرئيسية للدعم عند 80 ألف و90 ألف دولار، بينما ستكون مستويات المقاومة عند 100 ألف، و120 ألف، وحتى 150 ألف دولار في حال استمرت السوق في الحصول على الدعم المطلوب.

لكنه ينبه في الوقت نفسه إلى أن الأسواق ليست بمنأى عن التصحيحات، موضحاً أن أي انخفاض في السيولة أو تغيرات اقتصادية مفاجئة قد تؤدي إلى ضغط على سوق العملات المشفرة وتصحيح في الأسعار. ويؤكد أن التوقعات على المدى القصير والمتوسط ستظل مرتبطة بالمستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

ويختتم تصريحه قائلاً: "المستقبل يحمل الكثير من الفرص والتحديات، وعلينا متابعة التطورات بحذر لتقييم الاتجاهات بشكل دقيق".

توقعات إيجابية

وتأتي التوقعات الإيجابية المرتقعة للبتكوين بعد تحذيرات من وول ستريت هذا الشهر من أنه على الرغم من أن وجود كونغرس وبيت أبيض مؤيد للعملات المشفرة في العام 2025 من المؤكد أنه سيدعم الابتكار في الصناعة وفئة الأصول، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يشعر السوق بالتأثير، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

ووفق التقرير، فإنه من المؤكد أن الأصول المشفرة ستستفيد أكثر من السياسات والتنظيمات الواضحة والداعمة، حيث كانت أكثر عرضة لدعاوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات والتمييز المصرفي المزعوم في عهد إدارة جو بايدن. وبالتزامن مع ذلك يقول بعض المستثمرين إن البتكوين قد تشهد ارتفاعاً صاروخياً، إذا تم إنشاء مخزون أو احتياطي وطني.

ونقل التقرير عن المحلل في جي بي مورغان، كينيث ورثينجتون، قوله في مذكرة: "إن الإدارة الجديدة ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديد يفتحان الباب أمام فرص جديدة في ابتكار العملات المشفرة".

وكانت الشبكة في تقرير سابق قد نقلت توقعات عدد من الشركات والمختصين بالقطاع حول المستويات المحتملة للبتكوين في العام 2025، من بينها شركة إدارة الأصول المشفرة CoinShares التي تتوقع وصول سعر العملة المشفرة الأكبر إلى ما بين 80,000 دولار إلى 150,000 دولار. بينما ماتريكسبورت (شركة تقدم خدمات مالية مشفرة) تتوقع وصول العملة المشفرة إلى 160 ألف دولار في 2025.

وتشير تقديرات شركة إدارة الأصول المشفرة Galaxy Digital إلى أن سعر البتكوين من المحتمل أن يتجاوز 150 ألف دولار في النصف الأول من العام قبل أن يصل إلى 185 ألف دولار في الربع الرابع. فيما ستاندرد تشارترد تتوقع أن يصل سعر البتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025.

وتتوقع منصة التمويل المركزية Maple Finance سعراً يتراوح بين 180 ألفًا و200 ألف دولار للبيتكوين بحلول نهاية عام 2025.

مستويات المقاومة والدعم

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن أسعار البتكوين تتجه حالياً نحو مستويات مهمة من المقاومة والدعم التي تحدد حركتها في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ويضيف: "بالنسبة لمستويات المقاومة، فهي على المدى القصير مرتبطة بمستويات من 100 إلى 107 آلاف دولار.. وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن تواجه العملة المشفرة مستويات مقاومة عند 118 و147 ألف دولار.. أما مستويات الدعم فعلى المدى القصير عند 92 ألفاً".

ويؤكد سعيد أن التحركات القادمة للبيتكوين ستعتمد بشكل كبير على مدى قدرة السوق على اختراق هذه المستويات أو الحفاظ عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية العالمية وتأثيرات العرض والطلب، مضيفاً أن المستثمرين يجب أن يكونوا على وعي تام بالمخاطر المرتبطة بتقلبات العملة الرقمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية الحالية.