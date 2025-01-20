وبذلك، يتخطى المصرف نقطة فارقة مهمة في تاريخه، حيث تجاوزت أرباحه الصافية لأول مرة المليار درهم، الأمر الذي يعكس الأداء القوي وقدرة المصرف على توسيع وتنويع أعماله، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية المحلية والدولية.

وتؤكد هذه النتائج نجاح إستراتيجيات المصرف في تحقيق النمو المستدام والمستمر، مع التزامه الراسخ بتقديم قيمة إضافية لمساهميه، كما يعكس هذا النجاح دور المصرف البارز في دعم النمو المالي والاقتصادي في دولة الإمارات.

وسجل إجمالي الأرباح من تمويلات العملاء والمؤسسات المالية زيادة بنسبة 20.6 بالمئة ليصل إلى 3.7 مليار درهم في 2024، كما ارتفع الدخل بعد خصم أرباح المودعين وحملة الصكوك بنسبة 4 بالمئة ليصل إلى 1.50 مليار درهم مقارنة بـ 1.45 مليار درهم في 2023.

وفي ما يتعلق بتنوع مصادر الدخل، حقق المصرف زيادة كبيرة في دخل الرسوم والعمولات بنسبة 45.3 بالمئة ليصل إلى 400.4 مليون درهم مقارنة بـ 275.5 مليون درهم في العام السابق، كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4 بالمئة ليصل إلى 2.2 مليار درهم مقارنة بـ 2.0 مليار درهم في 2023.

ورغم زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 12.2 بالمئة لتصل إلى 779.1 مليون درهم في 2024، حافظ المصرف على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 35.7 بالمئة مقارنة بنسبة 35.2 بالمئة في 2023، مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية.

وفي ما يخص إدارة المخاطر، عزز مصرف الشارقة الإسلامي ملاءته المالية من خلال مخصص انخفاض القيمة بمقدار 253.2 مليون درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 42.3 بالمئة مقارنة بـ 439.0 مليون درهم في 2023.

أما على صعيد الميزانية، فقد سجل المصرف زيادة ملحوظة في إجمالي الأصول بنسبة 20.2 بالمئة ليصل إلى 79.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، وحافظ المصرف على نسبة سيولة بلغت 21.6 بالمئة، ما يعادل 17.1 مليار درهم، كما بلغت نسبة تمويلات العملاء إلى الودائع 72.8 بالمئة، مما يعزز قدرة المصرف على دعم خطط نموه المستقبلية وضمان استقراره المالي.

وشهدت محفظة تمويلات العملاء نموا بنسبة 14.1 بالمئة لتصل إلى 37.7 مليار درهم بنهاية 2024، مدفوعة بنهج تنويعي متميز عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.5 بالمئة لتصل إلى 51.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم مقارنة بـ 45.2 مليار درهم في 2023.

ويتمتع المصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأس مال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 8.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.18 بالمئة بعد اقتراح توزيع الأرباح و17.09 بالمئة قبل اقتراح توزيع الأرباح، وفقا لمعايير بازل 3، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12.76 بالمئة مقارنة بـ 10.68 بالمئة في 2023.

وفي خطوة تعكس التزام المصرف بتوزيع أرباح مستدامة، اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 15 بالمئة مقارنة بنسبة 10 بالمئة في العام السابق، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.