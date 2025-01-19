وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، نمو إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع بيانات روجعت بالزيادة أشارت إلى ارتفاع 0.4 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يعود على الأرجح إلى ارتفاع الإنتاج بعد انتهاء إضراب لعمال المصانع.

وتلقت الأسهم دعما في الأيام القليلة الماضية بعد صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء، والتي جاءت أقل من المتوقع، وتصريحات من المسؤول بمجلس الاحتياطي كريستوفر والر، الخميس، أشارت إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في 2025.

عادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملات تلك الدول مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بفضل ارتفاع سهم أكوا باور 4.6 بالمئة وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي 1.3 بالمئة. ويعتزم أكبر مصارف المملكة إعادة شراء ما يصل إلى 16 مليون سهم.

وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2025 إلى 3.3 بالمئة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القطري.

وارتفع مؤشر البحرين 0.4 بالمئة إلى 1908 نقطة.

وتراجع مؤشر عمان 0.1 بالمئة إلى 4615 نقطة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر الكويتي الذي ظل عند 8010 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.4 مع تقدم سهم السويدي إليكتريك 5.1 بالمئة.