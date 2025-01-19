ويجمع المنتدى هذا العام، نحو 3000 شخصية بارزة من أكثر من 130 دولة، ومن القطاعات والمناطق الجغرافية المختلف، لدفع الحوار وبناء الثقة وتحفيز الحلول المستدامة للتحديات المشتركة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى هذا العام، أكثر من 350 من قادة الحكومات، بما في ذلك 60 رئيس دولة وحكومة، وسيكون هناك تمثيل قوي من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي سينضم عبر رابط فيديو مباشر في حوار تفاعلي مع المشاركين، بالإضافة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ودينغ شيويه شيانغ، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأولاف شولتز، المستشار الاتحادي لألمانيا، وخافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، وروبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا.

وعلى صعيد المنظمات الدولية، تُشارك نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما سيشهد مشاركة أكثر من 1600 من قادة الأعمال، بينهم أكثر من 900 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء والشركاء في المنتدى، بالإضافة إلى أكثر من 120 من المبتكرين العالميين ورواد التكنولوجيا والشركات الناشئة.

ويُركز منتدى دافوس على خمسة مجالات رئيسية هي إعادة تصور النمو، والصناعات في العصر الذكي، والاستثمار في الشعوب، وحماية الكوكب، وإعادة بناء الثقة.