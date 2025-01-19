وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن المشروع يحتوي على 1100 وحدة سكنية.

كانت عقارات الكويت وقعت في يونيو عقدا مع شركة إيفا للفنادق والمنتجعات تقوم فيه شركة إيفا للفنادق بتطوير وتصميم وتنفيذ وتسويق المشروع الذي يقع على أرض مملوكة لشركة عقارات الكويت.

وقالت شركة عقارات الكويت، إن الأثر المالي لمشروع تلال الطي يعتمد على عدد بيع الوحدات السكنية، متوقعة أن يصل إجمالي الأرباح منه ما بين 80 مليون إلى 90 مليون دينار كويتي (258 - 291 مليون دولار) على فترة خمس سنوات.

وفي نفس السياق، أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، في إفصاح لبورصة الكويت، أنها تمتلك 5 بالمئة من مشروع تلال الطي، متوقعة أن تبلغ قيمة حصة أرباحها في إجمالي أرباح المشروع ما بين خمسة ملايين إلى ستة ملايين دينار كيويت على مدى الخمس سنوات المقبلة.