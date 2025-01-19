وعزت الشركة المتخصصة في منتجات الألبان في بيان للبورصة السعودية هذا الصعود إلى نمو الإيرادات خمسة بالمئة "نتيجة التحكم في ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات".

وذكر البيان أن إيرادات شركة المراعي في الربع الرابع من العام الماضي بلغت نحو 5.2 مليار ريال "نتيجة النمو القوي في أحجام المبيعات في معظم المنتجات والدول، خصوصاُ في قطاعي الأغذية و الألبان الطازجة".

وبلغت الأرباح الصافية للشركة 2.313 مليار ريال في عام 2024 بأكمله مقارنة مع 2.049 مليار ريال في 2023، بنمو حوالي 13 بالمئة.