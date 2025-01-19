وإذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون "أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك وسط ترقب لمصير التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) "تمديد 90 يوما هو شيء سيتم على الأرجح، لأنه مناسب.. وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين".

وحذرت شركة تيك توك، الجمعة، من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة، يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل وغوغل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وبموجب قانون صدر العام الماضي وأيدته المحكمة العليا بالإجماع، الجمعة، فإن المنصة لديها حتى يوم الأحد لقطع العلاقات مع الشركة الأم الصينية بايت دانس أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة لحل المخاوف بشأن تهديدها للأمن القومي.

ودفع الغموض بشأن مستقبل التطبيق المستخدمين، ومعظمهم من الشباب، إلى البحث عن بدائل ومنها ريد نوت ومقرها الصين. كما شهدت أسهم ميتا وسناب شات ارتفاعا هذا الشهر قبل الحظر، إذ راهن المستثمرون على تدفق المستخدمين وإيرادات الإعلانات.